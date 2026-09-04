Tournoi UFOA/A U17 : Lamine Sané dévoile sa sélection

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans se prépare pour le tournoi de l’UFOA/A, qui se déroulera au Sénégal du 7 au 20 septembre. En vue de cette compétition, le sélectionneur national Lamine Sané a communiqué la liste des joueurs appelés à représenter le pays.

Pour cette échéance régionale, le technicien sénégalais a retenu un groupe composé de jeunes talents, mais aussi de joueurs disposant déjà d’une expérience internationale. La sélection compte notamment sept champions d’Afrique, qui apporteront leur vécu des compétitions de jeunes.

Le tournoi revêt un enjeu majeur pour les Lionceaux puisqu’il servira de compétition qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17. Évoluant à domicile, les joueurs de Lamine Sané auront ainsi l’opportunité de compter sur le soutien du public sénégalais pour tenter de décrocher leur qualification.

Champions d’Afrique en titre, les Lionceaux devront répondre aux attentes placées en eux lors de ce rendez-vous qui réunira les meilleures sélections de la zone UFOA/A. L’objectif affiché sera de réaliser le meilleur parcours possible et surtout d’obtenir une place pour la prochaine CAN U17.