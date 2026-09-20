Trafic de drogue : Quatre individus interpellés entre Rufisque, Zac Mbao et Keur Massar

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a interpellé quatre individus dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants sur l’axe Rufisque–Zac Mbao–Keur Massar.

L’opération s’est déroulée dans la nuit du 15 au 16 septembre 2026, entre 23 heures et 2 h 50, à la suite d’une commande de cocaïne. Un dispositif de surveillance et de filature a d’abord été mis en place dans le secteur de Sipres, à Zac Mbao, permettant l’interpellation d’un premier suspect.

Les enquêteurs ont ensuite localisé son domicile aux HLM Rufisque grâce à un renseignement opérationnel. Deux autres personnes y ont été interpellées lors de la poursuite des investigations. Les perquisitions effectuées au domicile ainsi que dans un véhicule de type Jeep Cherokee ont permis la saisie de 300 grammes de cocaïne, 128 grammes de chanvre indien, 4 grammes de MDMA et des comprimés d’ecstasy, ainsi que 123 grammes d’une substance cristalline.

Les agents ont également saisi 725 000 francs CFA, cinq téléphones portables, divers matériels et documents administratifs ainsi qu’une arme factice.

Les opérations de surveillance se sont poursuivies jusqu’à Keur Massar, où un quatrième individu a été interpellé vers 2 h 50 à son domicile, alors qu’il recevait une livraison de marchandise prohibée.