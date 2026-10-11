Trafic de faux billets : Plus d’un milliard de francs CFA en contrevaleur saisis par la BR de Dakar

La Brigade de recherches de Dakar a interpellé six personnes et saisi des billets de banque, des armes et divers produits dans le cadre d’une enquête sur un réseau présumé de trafic de faux billets. Les opérations ont été menées à Dakar, Mbour, Thiès et Louga, à la suite d’un renseignement recueilli le 5 octobre 2026.

Le réseau présumé détenait des coupures de billets en devises étrangères susceptibles d’être soumises à un procédé de lavage chimique en vue de leur utilisation frauduleuse comme moyens de paiement. Les saisies comprennent une mallette contenant 22 paquets de 300 billets de 100 dollars américains, soit 6 600 billets, pour une contrevaleur annoncée de 376,2 millions de francs CFA.

Les enquêteurs ont également mis la main sur dix blocs de 1 000 billets de 100 euros, soit 10 000 billets, représentant une valeur annoncée de 650 millions de francs CFA. À cela s’ajoutent six blocs de 200 billets noirs de 100 euros, soit 1 200 billets, dont la contrevaleur est estimée à 78 714 840 francs CFA.

En plus des billets, les opérations ont permis de saisir un pistolet automatique de marque Taurus, de calibre 9 mm, vingt cartouches à blanc de 9 mm, quinze cartouches de 12 mm, deux cachets faussaires, un gilet pare-balles et un poignard. Des bouteilles supposées contenir du mercure ont également été découvertes.

L’enquête se poursuit.