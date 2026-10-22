Trafic de stupéfiants : Deux individus interpellés par la Gendarmerie

Le Groupe de lutte antidrogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a interpellé deux individus le 15 octobre 2026 dans le secteur de Pikine-Guédiawaye, pour des faits présumés de détention, de trafic intérieur, d’offre et de cession de stupéfiants.

Selon les informations communiquées, les deux mis en cause ont été retrouvés en possession de 281 grammes de produit prohibé, soigneusement conditionné et prêt à être écoulé.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances de cette affaire.