Trafic illicite : 3 000 comprimés de Tapentadol saisis par les Douanes à Koungheul

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koungheul ont intercepté 3 000 comprimés de Tapentadol, d’une contrevaleur estimée à 15 millions de FCFA. La saisie a été effectuée dans la soirée du samedi 10 octobre 2026, à bord d’un bus en provenance de Tambacounda.

Les Douanes sénégalaises ont réalisé une nouvelle saisie de produits pharmaceutiques détournés de leur usage médical. Les agents de la Brigade mobile de Koungheul, relevant de la Subdivision de Kaffrine et de la Direction régionale des Douanes du Centre, ont intercepté 3 000 comprimés de Tapentadol, selon les informations communiquées par l’administration douanière.

L’opération s’est déroulée le samedi 10 octobre 2026, aux environs de 22 heures, lors du contrôle d’un bus en provenance de Tambacounda. Les comprimés étaient conditionnés en 300 plaquettes de dix unités chacune et dissimulés dans un sac dont le propriétaire a été identifié.

Ce dernier a été interpellé et mis à la disposition de l’enquête afin de déterminer les circonstances du transport de ces produits et d’établir les éventuelles responsabilités. La contrevaleur totale de la marchandise saisie est estimée à 15 millions de francs CFA.

Le Tapentadol est un analgésique opioïde utilisé dans le traitement de certaines douleurs, sous prescription et surveillance médicales. Toutefois, son détournement à des fins non médicales présente des risques importants pour la santé, notamment en raison de ses effets sur le système nerveux central et de son potentiel de dépendance.

L’utilisation de ce médicament en dehors d’un cadre médical approprié peut notamment entraîner des effets indésirables graves. Les risques sont particulièrement préoccupants chez les jeunes et les personnes exposées à un usage abusif de substances psychoactives.