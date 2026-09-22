Traite sexuelle : Deux suspectes conduites au parquet à Ziguinchor 

L’antenne régionale de Ziguinchor de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a conduit au parquet, le 15 septembre 2026, deux individus poursuivis notamment pour association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds et traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.

L’enquête fait suite à un renseignement faisant état de la présence de plusieurs jeunes femmes étrangères dans un appartement situé à Kandialang, à Ziguinchor. Elles étaient susceptibles d’être victimes de traite des personnes.

Les investigations menées par les agents de la DNLT ont permis de localiser l’appartement. Sept ressortissantes de la sous-région, dont certaines âgées de 14 ans, y ont été découvertes. Elles ont été conduites dans les locaux du service afin de procéder aux vérifications et aux auditions.

Selon leurs déclarations, les jeunes femmes auraient été recrutées depuis la Sierra Leone, certaines ayant transité par la Guinée-Bissau, sur la base de « fausses promesses d’emploi ou de meilleures conditions de vie ».

Une fois arrivées à Ziguinchor et hébergées dans l’appartement identifié par les enquêteurs, elles auraient été soumises à des conditions d’exploitation sexuelle.

Les victimes présumées ont, de manière concordante, mis en cause deux femmes qu’elles présentent comme des maillons d’un réseau opérant entre la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Sénégal.

Elles ont notamment affirmé qu’une dette de 1,5 million de francs CFA leur aurait été imposée. Certaines auraient indiqué avoir intégralement remboursé cette somme, tandis que d’autres poursuivaient encore son remboursement.

D’après leurs témoignages, elles percevaient 3 000 francs CFA par client, mais devaient remettre les sommes encaissées aux recruteuses à la fin de chaque journée. Des carnets retrouvés dans l’appartement comporteraient des listes de noms et différents montants correspondant aux recettes.

Les jeunes femmes ont également déclaré que leurs documents d’identité et leurs téléphones portables auraient été confisqués afin de limiter leurs déplacements et leurs possibilités de communication.

Elles ont par ailleurs relaté des pratiques de nature occulte ou rituelle, parmi lesquelles la coupe de leurs poils pubiens. Des vidéos auraient été réalisées à cette occasion et utilisées comme moyens de pression et de contrainte.

L’enquête s’intéresse également aux carnets sanitaires de certaines victimes. Celles-ci auraient affirmé ne s’être jamais présentées personnellement dans un district sanitaire. Selon leurs déclarations, certains documents auraient été confectionnés à partir de pièces anciennes, avec notamment des substitutions de photographies et des modifications des informations d’identité destinées à dissimuler leur véritable âge

Un témoignage particulièrement grave concerne une jeune fille qui aurait été recrutée en Sierra Leone alors qu’elle était âgée de 14 ans.

Selon son récit, ses parents auraient été trompés sur la nature réelle de l’offre de travail qui lui était proposée. Un faux document d’identité aurait ensuite été établi afin de la faire passer pour majeure avant son transfert en Guinée-Bissau.

Elle aurait alors été placée sous le contrôle d’une autre personne. À son arrivée, elle aurait appris qu’elle était destinée à la prostitution. Face à son refus, elle affirme avoir été brutalisée puis conduite dans un bar situé à proximité du garage de Canchungo, où elle aurait été remise au gérant.

La jeune fille affirme avoir subi des actes sexuels imposés et violents avant d’être maintenue contre son gré pendant plusieurs jours. Elle aurait ensuite été transportée à Ziguinchor pour y poursuivre son exploitation.

Confrontées aux déclarations recueillies au cours de l’enquête, les deux mises en cause auraient, pour l’essentiel, reconnu les faits qui leur sont reprochés. Elles auraient notamment admis avoir recruté certaines des jeunes femmes et les avoir hébergées dans le but de leur exploitation sexuelle.

Les deux suspectes ont été conduites au parquet le 15 septembre 2026. L’affaire porte notamment sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds, de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, de faux et usage de faux en documents administratifs et de complicité de viol.