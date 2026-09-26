Traversée Dakar-Gorée : Près de 800 nageurs attendus pour la 37e édition

La Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage organise ce dimanche 27 septembre 2026 la 37e édition de la Traversée Dakar-Gorée, l’un des rendez-vous majeurs de la nage en eau libre en Afrique. Près de 800 nageurs, venus du Sénégal et de l’étranger, sont attendus pour cette nouvelle édition de l’épreuve qui relie Dakar à l’île de Gorée.

Créée en 1985, la Traversée Dakar-Gorée est devenue au fil des années un classique de la nage en eau libre sur le continent. Pour cette 37e édition, le départ groupé est prévu à 11h45 sur la plage de la Voile d’Or. Les participants seront répartis sur deux parcours. Les 200 nageurs professionnels devront parcourir 5,2 kilomètres, avec l’obligation de contourner la bouée 12.

Les 600 amateurs, pour leur part, effectueront une distance de 4,5 kilomètres sur un tracé plus direct. Au-delà de la performance sportive, l’arrivée à Gorée donne une dimension particulière à cette traversée. L’île, symbole de mémoire et de résilience, constitue ainsi bien plus qu’un simple point d’arrivée pour les participants.

Depuis sa création, la compétition accompagne également les ambitions de la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage visant à populariser la natation auprès des jeunes générations et à faire vivre, année après année, ce pan du patrimoine sénégalais.