Présenté ce vendredi devant le juge du 2e cabinet d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, l’homme d’affaires Elimane Lam a été fixé sur son sort. Selon les informations de Seneweb, il a placé sous bracelet électronique. Le chef d’entreprise avait été interpellé dans le cadre de l’affaire des insultes en ligne présumées financées. Il lui est reproché d’avoir payé la tiktokeuse Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », pour s’en prendre à certaines personnes sur les réseaux sociaux.

Elimane Lam a franchi la porte du cabinet du magistrat instructeur à 16 h 01. Vêtu d’une djellaba blanche et portant un masque de protection au visage, il était sous bonne escorte d’un agent pénitentiaire. Assisté de ses conseils, Maitres Souleymane Soumaré et Dior Diagne, il a été inculpé pour association de malfaiteurs, complicité de discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques et provocation à un délit. Le juge lui a demandé de rester à la disposition de la justice pour la pose du bracelet dans les prochaines heures. L’inculpé est ressorti du cabinet d’instruction à 17 h 55 h.

Dans le cadre de la délégation judiciaire, Elimane Lam avait été arrêté puis placé en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Il y avait été confronté, hier, à Rox la Chancelière. Les deux parties ont reconnu avoir été en contact. Concernant les sommes d’argent envoyées par l’homme d’affaires à la tiktokeuse, ils ont soutenu qu’elles étaient destinées à des œuvres sociales.

À l’issue de son face-à-face avec la tiktokeuse, M. Lam a été conduit devant le magistrat instructeur, qui l’a placé sous bracelet électronique, avec une assignation à résidence dans la région de Dakar.

Elimane Lam connaît ainsi le même sort que la commerçante Mame Diarra Fall, alias « Diodio Glow Skin », également inculpée dans ce dossier.

Source : Seneweb