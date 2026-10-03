Université d’hivernage de Kiiraay : Aminata Touré interpelle les députés sur le respect des institutions

À l’occasion de la première Université d’hivernage de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, tenue ce samedi 3 octobre à Dakar, Aminata Touré a vivement interpellé les députés sur le respect de la Constitution, de la justice et des institutions. La rencontre, organisée autour du thème « Entre rupture et reconstruction : fonder la doctrine et l’organisation », intervient dans le cadre de la structuration du jeune parti.

Dans son intervention, l’ancienne Première ministre a estimé que l’Assemblée nationale devait inscrire son action dans le respect du cadre constitutionnel et accepter les décisions de justice, y compris lorsqu’elles ne correspondent pas aux souhaits politiques du moment.

« Ce qui se passe à l’Assemblée est désolant et inadmissible. Ces dérives verbales orientées vers l’institution incarnée par le Chef de l’État sont à déplorer », a-t-elle déclaré.

Aminata Touré a placé le respect des institutions et de la Constitution au cœur du discours politique de Kiiraay. « L’Assemblée nationale doit avoir des droits qui sont en totale harmonie avec la Constitution », a-t-elle notamment affirmé.

La responsable politique a également insisté sur le rôle du Parlement dans la défense de l’indépendance de la justice et de la liberté de la presse. « L’Assemblée nationale également, elle défend l’indépendance de la justice, la liberté de la presse. Et elle accepte également les décisions de justice, même lorsqu’elles ne vont pas dans le sens de nos souhaits politiques », a-t-elle soutenu.

Sur l’indépendance de la justice, Aminata Touré a poursuivi : « L’indépendance de la justice est un élément central également de notre dispositif démocratique. Ce n’est pas une monnaie d’échange. »

L’Assemblée nationale a également été au centre de ses critiques concernant les propos tenus dans l’hémicycle. Selon des comptes rendus de son intervention, elle a notamment dénoncé des attaques verbales visant le chef de l’État et critiqué l’usage de l’immunité parlementaire dans ce contexte.

La superviseure générale de Kiiraay a par ailleurs appelé à préserver le dialogue et la stabilité du Sénégal. « Le dialogue, ce n’est jamais une faiblesse, c’est une force », a-t-elle rappelé.

Au-delà des débats institutionnels, Aminata Touré a invité les cadres de Kiiraay à investir davantage le terrain, notamment dans les quartiers, les villages et les collectivités territoriales. Le parti entend ainsi poursuivre son implantation et structurer ses orientations politiques et doctrinales.

Cette première Université d’hivernage marque une nouvelle étape dans la structuration de Kiiraay, lancé officiellement le 25 juillet 2026. Les travaux de la rencontre portent notamment sur plusieurs axes de réflexion destinés à préciser l’organisation et les orientations du parti.