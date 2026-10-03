Université d’hivernage de Kiiraay : Diomaye adresse un message à ses cadres

Le parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains tient, ce samedi 3 octobre à Dakar, sa première Université d’hivernage. À cette occasion, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message aux cadres de sa formation politique, transmis par le ministre Abdoulaye Tine.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la structuration de Kiiraay, lancé officiellement le 25 juillet 2026. La formation politique a réuni ses cadres autour d’une journée consacrée à la réflexion, aux échanges et à la définition de ses orientations. Près de 700 cadres venus des différentes régions du pays sont annoncés.

Dans son message, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur le rôle de cette Université d’hivernage dans la construction du parti. Selon les propos rapportés, cette rencontre doit notamment permettre de « poser les bases de son fonctionnement, de préciser ses orientations et de renforcer l’engagement de ses cadres sur le terrain ».

La réflexion porte notamment sur plusieurs domaines identifiés par le Think Tank de Kiiraay : les questions économiques, sociales et environnementales, la santé, la politique et la culture. L’objectif affiché est de poursuivre la formalisation de la doctrine et de l’organisation de la nouvelle formation politique.

Au-delà des travaux de réflexion, Kiiraay entend également renforcer son implantation dans les territoires. Le message du chef de l’État met ainsi l’accent sur la nécessité de prolonger les conclusions de l’Université d’hivernage à travers des restitutions régionales destinées aux responsables locaux.

Cette orientation intervient alors que le parti poursuit son organisation sur le terrain, quelques mois après sa création. Lors de son lancement, Kiiraay – Les Patriotes Républicains avait été présenté comme le prolongement politique de la coalition « Diomaye Président ». L’APS avait alors rapporté que Bassirou Diomaye Faye en était le président d’honneur.

À travers cette première Université d’hivernage, Kiiraay entend donc articuler réflexion doctrinale, structuration interne et implantation territoriale. Les travaux doivent également permettre aux cadres de préciser les orientations du parti et de préparer leur déclinaison au niveau local.