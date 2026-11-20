Un incendie s’est déclaré ce vendredi 20 novembre 2026 dans un immeuble situé sur la Voie de dégagement nord (VDN), en face du supermarché Exclusif, à Dakar.

Alors que les flammes se propageaient dans le bâtiment, une femme, visiblement prise au piège, a tenté de se jeter de l’immeuble pour échapper à l’incendie. Elle a toutefois pu être secourue à temps grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, dépêchés sur les lieux.

Pour l’heure, l’origine du sinistre et le bilan définitif ne sont pas encore connus. Les circonstances exactes de l’incendie restent donc à déterminer.