Vie chère : Aldiouma Sow critique la marche des influenceurs

La marche organisée ce week-end par des influenceurs et des citoyens contre la vie chère au Sénégal continue de susciter des réactions. Sur ses réseaux sociaux, Aldiouma Sow, conseiller du Président Bassirou Diomaye Faye, a vivement critiqué la mobilisation.

Dans une publication sur Facebook, il s’en est pris aux participants au rassemblement, qu’il associe à une mouvance politique. « Plutôt une marche des cerveaux vides, dont la majorité des participants sont aux couleurs vert, blanc et rouge », a-t-il écrit, faisant référence aux couleurs du Pastef.

Aldiouma Sow a également appelé les jeunes ayant pris part à la manifestation à se consacrer au travail. « Allez travailler, jeunes gens. Le messianisme populiste n’a rempli aucun panier ni développé un pays. Il ne fait que désorienter les masses et conduit les sociétés à l’abîme », a-t-il déclaré.

Plus de 200 personnes ont participé, samedi 5 septembre 2026, à cette mobilisation organisée dans les rues de Dakar par un collectif d’influenceurs et de citoyens.

La manifestation s’inscrit dans le cadre de la campagne « 30 jours pour le juste prix », lancée sur les réseaux sociaux pour dénoncer la vie chère et réclamer des mesures en faveur du pouvoir d’achat.