La mise en vigueur de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 par décret présidentiel, après son rejet par l’Assemblée nationale, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, conteste la légalité de cette décision du président Bassirou Diomaye Faye.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le responsable politique estime que l’Exécutif outrepasse ses prérogatives constitutionnelles en s’affranchissant du vote des députés.

« Le président n’a pas le droit de faire ce qu’il a fait. Un État fonctionne selon des règles qui s’imposent à tous. Le premier garant du respect de ces règles justement c’est lui », affirme-t-il.

Insistant sur le rôle central du Parlement dans la procédure budgétaire, Waly Diouf Bodian estime que l’adoption d’un texte budgétaire ne peut se faire en dehors du cadre législatif.

« La seule voie pour imposer une LFR c’est de passer par une majorité parlementaire », soutient-il, avant de conclure par un avertissement en wolof : « Soko amoul nga togg khaar (Si vous ne l’avez pas, vous devez vous asseoir et attendre)».