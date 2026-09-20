Waly Diouf Bodiang tire Mary Teuw Niane : « Il est traumatisé par le reniement »

Ancien directeur général du Port autonome de Dakar et proche d’Ousmane Sonko, Waly Diouf Bodiang a vivement réagi aux récentes déclarations de Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye. Dans une déclaration publiée en réaction aux propos du proche du chef de l’État, il l’accuse notamment de « reniement » politique.

Dans son texte, Waly Diouf Bodiang estime que l’ancien universitaire serait « traumatisé par le reniement qu’il traîne comme une balafre ineffaçable ».

Il poursuit en affirmant que ce reniement ne serait pas, selon lui, la conséquence d’une perte de discernement, mais « le choix malhonnête de s’enchaîner à un parasitisme calculé et honteux ».

Réagissant aux propos de Mary Teuw Niane sur la jeunesse, l’ancien patron du PAD affirme que celle-ci serait suffisamment consciente pour distinguer les différents discours politiques. « La jeunesse d’aujourd’hui qu’il tente de manipuler est très consciente », écrit-il.

Waly Diouf Bodiang accuse également Mary Teuw Niane de défendre, selon lui, des « contre-valeurs morales » et oppose cette appréciation à l’importance accordée à l’éthique dans le discours de PASTEF.

« La morale est au cœur de l’action des pastefiens, au point d’inscrire l’éthique dans le nom du parti », affirme-t-il avant de conclure : « Et sous ce chapitre, Professeur, tu es disqualifié. »

Dans sa déclaration, l’ancien directeur général du Port autonome de Dakar va jusqu’à affirmer à l’endroit de Mary Teuw Niane : « Tu ne sers plus à rien dans ce pays et tu le sais. »