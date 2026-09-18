Yaccaar-Teranga : Le ministère de l’Énergie dément tout « bradage » dans l’accord avec Eni

Le ministère de l’Énergie et du Pétrole a apporté des précisions sur le protocole d’accord conclu entre l’État du Sénégal et la société Eni, après la diffusion sur les réseaux sociaux de publications évoquant un prétendu « bradage » de l’actif stratégique Yaccaar-Teranga.

Dans un communiqué, le ministère qualifie ces informations d’« totalement inexactes » et précise que le protocole signé avec Eni porte exclusivement sur l’évaluation du potentiel pétrolier et gazier de cinq blocs offshore : SN01M – Saint-Louis Offshore Shallow (SLOS), SN02M – Cayar Offshore Shallow (COS), SN03M – Rufisque Offshore (RO), SN07M – Saint-Louis Offshore Profond (SLOP2) et SN40M – Sénégal Offshore Sud Profond (SOS P).

Le département indique qu’aucun de ces cinq blocs ne correspond au périmètre abritant les découvertes de Yaccaar et Teranga. Dans le nouveau découpage du domaine pétrolier national, le périmètre concerné par ces découvertes est identifié sous la référence SN08M, qui ne figure pas parmi les blocs visés par le protocole conclu avec Eni.

Le ministère explique également que la carte utilisée dans certaines publications est une version de travail obsolète, qui ne correspond pas à la configuration définitive du domaine pétrolier national.

Autre précision apportée par le ministère : le document signé avec Eni n’est pas un contrat pétrolier et ne constitue pas une attribution de bloc à la société. Il s’agit d’un protocole d’accord permettant à Eni de réaliser, à ses propres frais, des études préliminaires géologiques et géophysiques sur les cinq zones concernées.

Selon le ministère, ce protocole ne confère à Eni aucun titre d’exploration ou d’exploitation, aucun droit sur les ressources concernées et aucun droit automatique à la conclusion ultérieure d’un contrat pétrolier. Toute éventuelle étape future resterait soumise aux procédures, négociations et approbations prévues par la législation et la réglementation sénégalaises.

Le ministère considère ainsi que l’expression de « bradage de Yaccaar-Teranga » repose sur une double confusion : Yaccaar-Teranga n’est pas concerné par l’accord et le protocole ne procède à aucune attribution de droits pétroliers.

Il appelle par conséquent à la responsabilité dans la diffusion et la reprise d’informations relatives à la gestion des ressources pétrolières et gazières nationales.

Le ministère indique enfin qu’il poursuivra, avec PETROSEN et les institutions compétentes, sa politique de promotion du bassin sédimentaire sénégalais, de relance de l’exploration et de valorisation responsable des ressources nationales, dans le respect des intérêts stratégiques du Sénégal et des procédures prévues par la loi.