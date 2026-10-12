Yoff : Un suspect meurt en garde à vue après une opération antidrogue

Un homme placé en garde à vue pour trafic de crack est mort dans sa cellule, a annoncé la Direction générale de la Police nationale dans un communiqué daté du 10 octobre 2026.

Selon ce document, l’affaire s’inscrit dans une opération antidrogue menée à Yoff par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Deux individus ont été interpellés pour détention et trafic de crack, après la saisie de 28 pierres de cette substance.

Placé en garde à vue au commissariat de l’Unité 15, l’un des mis en cause a été découvert inerte dans sa cellule le samedi 10 octobre 2026, vers 4 h du matin. Les sapeurs-pompiers, requis rapidement, sont intervenus sur place avant de l’évacuer vers une structure hospitalière, où son décès a été formellement constaté.

D’après le communiqué, l’autopsie conclut à un décès consécutif à une lésion d’infarctus aigu du myocarde subcirconférentiel, associée à une cardiomyopathie hypertrophique avec foie cardiaque. Des prélèvements toxicologiques et histopathologiques ont été effectués afin de compléter les investigations médicales. L’enquête ouverte suit son cours.

La Police nationale a présenté ses condoléances à la famille du défunt.