Zac Mbao : Un bijoutier retrouvé mort dans son commerce

Modou Khabane Guèye, un bijoutier de 55 ans originaire de Mbacké, a été retrouvé mort dans sa bijouterie située à la Zac Mbao, le samedi 17 octobre 2026. Selon les premiers éléments de l’enquête du commissariat central de Rufisque rapportés par Seneweb, la victime présentait plusieurs blessures. Les circonstances du drame font l’objet d’investigations.

Les faits ont été signalés aux policiers vers 21 h 28. Alertés de la découverte d’un corps sans vie à l’intérieur de la bijouterie, des éléments du commissariat central de Rufisque, accompagnés d’experts de la police technique et scientifique, se sont rendus sur place pour procéder aux premières constatations.

Sur les lieux, les enquêteurs ont découvert le corps de Modou Khabane Guèye allongé derrière le comptoir. Des traces de sang ont été relevées sur les rebords des murs, laissant envisager une violente altercation entre la victime et son ou ses agresseurs.

Les premières constatations ont également révélé une profonde blessure ouverte du côté gauche de la tête, ainsi que des hématomes à l’avant-bras gauche et à la cuisse droite. Un coffre-fort situé dans la pièce a par ailleurs été retrouvé fermé, alors qu’il aurait fait l’objet de tentatives d’effraction.

Les enquêteurs ont également relevé des indices concernant les dispositifs de sécurité du commerce. Le disjoncteur du compteur électrique avait été coupé et les caméras de surveillance avaient été emportées. Toutefois, l’enregistreur central du système de vidéosurveillance a été récupéré par les policiers.

Cet appareil doit être transmis à la Division de la lutte contre la cybercriminalité pour une exploitation technique, dans le but de rechercher d’éventuelles images permettant d’identifier le ou les auteurs.

Par ailleurs, des témoignages recueillis au cours des investigations font état de la présence d’un individu suspect, décrit comme étant vraisemblablement de nationalité étrangère, qui aurait été aperçu à plusieurs reprises dans la bijouterie et ses environs le 16 octobre 2026, entre 18 h 20 et 18 h 35.

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa, a été informé des faits. L’enquête se poursuit sous la conduite du commissariat central de Rufisque afin de déterminer les circonstances exactes du meurtre et d’identifier les personnes impliquées.