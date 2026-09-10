Zac Mbao : Un homme interpellé pour escroquerie et trafic de migrants

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a interpellé, le 8 septembre 2026, un individu pour escroquerie et trafic de migrants. Six plaignants l’accusent de leur avoir proposé, moyennant 60 000 francs CFA chacun, de faciliter leur émigration clandestine vers l’Europe par voie maritime.

La mesure de garde à vue fait suite à la conduite du mis en cause au commissariat par six plaignants. Selon leurs déclarations, l’individu leur aurait proposé de faciliter leur voyage clandestin vers l’Europe, à partir du Port de Dakar.

Il avait organisé leur regroupement dans un domicile à Zac Mbao en vue de leur acheminement vers le lieu d’embarquement, initialement prévu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2026.

Les six plaignants ont déclaré avoir chacun versé 60 000 francs CFA, présentés comme des frais de dossier, en contrepartie de la promesse d’un voyage vers l’Europe. Un reliquat de 300 000 francs CFA par personne devait également être payé après leur arrivée à destination.

Après une nuit d’attente à Zac Mbao, aucun moyen de transport ne s’est toutefois présenté pour les conduire vers le lieu d’embarquement. Interpellé à ce sujet, le suspect aurait évoqué des retards et affirmé tenter en vain de joindre le principal convoyeur.

Constatant qu’aucune embarcation ne se manifestait, les six individus ont décidé, vers 8 heures, de le conduire au commissariat.

Entendu sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu avoir reçu de l’argent des plaignants, tout en attribuant une partie de la responsabilité à un tiers qu’il présente comme son principal complice.

Les investigations ont également permis de mettre en évidence l’ampleur présumée de ses agissements. Le suspect aurait reconnu avoir encaissé de l’argent auprès de plus d’une vingtaine de personnes.

Pour convaincre ces dernières, il leur aurait fait miroiter un recrutement fictif en qualité de membres d’équipage à bord d’un navire desservant plusieurs pays européens.

Les investigations se poursuivent.