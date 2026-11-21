Le Poste de police de Yamatogne, à Ziguinchor, a procédé, le 17 novembre 2026, à l’interpellation de onze individus pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis de nuit avec usage de violences.

Selon la Police, la dispersion des groupes de jeunes à l’issue de l’« open press » d’un lutteur, organisé le même jour au stade Aline Sitoé Diatta, a été mise à profit par des individus pour multiplier les agressions sur le boulevard des 54 mètres. Informés de la situation, les policiers de Yamatogne ont lancé une opération afin d’identifier et d’interpeller les auteurs.

Sur la base d’un renseignement opérationnel, les premières interventions ont permis d’appréhender trois suspects. Une victime a expliqué qu’aux environs de 21 heures, un individu l’avait sollicitée pour un transport vers Kénia, moyennant 2 000 francs CFA. Arrivés à destination, le client lui aurait demandé de s’arrêter dans une zone sombre et de garer sa moto Jakarta sous un manguier.

Deux complices auraient alors surgi pour asperger du piment au visage du conducteur avant de s’emparer de son engin. Alertés par les cris de la victime, des passants sont intervenus et ont réussi à maîtriser le principal suspect, tandis que ses deux complices prenaient la fuite.

La poursuite des investigations a permis d’interpeller ces derniers le 18 novembre, vers 6 heures du matin, dans leur chambre à Kandé. Deux machettes présentées comme ayant été utilisées lors de leurs forfaits ont également été saisies.

Par ailleurs, deux autres personnes ont signalé avoir été agressées par une bande alors qu’elles rentraient de l’« open press ». Les agresseurs leur auraient violemment arraché huit chaînes en argent et un téléphone portable. Les investigations menées ont permis d’interpeller les autres membres de cette bande.