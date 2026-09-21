Zone A : Un jeune de 24 ans retrouvé mort à proximité de son domicile

Le quartier de Zone A a été marqué par la mort d’O. Thioune, âgé de 24 ans, retrouvé pendu dans la nuit de mercredi à jeudi, à proximité de son domicile.

Selon Les Échos, le jeune homme se serait suicidé. Quelques heures avant son décès, vers 22h30, il se trouvait encore avec des maçons qui travaillaient sur un chantier voisin. Il leur aurait dit « J’arrive » avant de s’éloigner.

Inquiets de ne pas le voir revenir, les personnes présentes ont entrepris des recherches. Celles-ci ont conduit à la découverte du corps du jeune homme.

Décrit par ses proches comme un jeune homme « sans histoires », O. Thioune traversait néanmoins une période difficile. Né et ayant grandi en Allemagne, il était revenu au Sénégal pour vivre auprès de sa famille.

Son retour aurait été marqué par des difficultés personnelles et familiales ainsi que par des démêlés avec la justice à la suite d’un différend avec sa sœur. Cette affaire lui avait valu une condamnation à « six mois de prison ferme ».

Le journal rapporte également que le jeune homme aurait fait part de son « mal-être » à certains de ses proches avant son décès. Il aurait notamment évoqué sa situation avec sa grand-mère maternelle et envoyé un message à son père, qui se trouvait en Allemagne.

La disparition d’O. Thioune a suscité une vive émotion à Zone A, où ses proches et ceux qui l’ont connu gardent le souvenir d’un jeune homme confronté à plusieurs difficultés au cours des dernières années.