1,458 tonne de chanvre indien saisis…à Tambacounda

Le bureau des relations publiques et de la communication des Douane sénégalaises annonce la saisie, dans la région de Tambacounda, de 1,458 tonne de chanvre indien. La marchandise a été saisie samedi, vers 18 heures, Dialocoto.

Selon, le Bureau des relations publiques et de la communication des douanes, repris par L’Observateur, la marchandise était transportée par un camion frigorifique qui a quitté le Mali pour Dakar. Elle était placée dans « une cachette » et chauffeur du véhicule a été arrêté et mis à la disposition des autorités judiciaires.

Fatou Boundaw Manga (stagiaire)