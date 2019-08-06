Actualités
Don de sang : Le Pastef appelle à une mobilisation nationale face à la baisse des réserves
Face à la baisse préoccupante des réserves de sang signalée par le Centre national de transfusion…
Bilan Magal : 4 823 policiers mobilisés, 244 interpellations et 68 accidents enregistrés
La Police nationale a dressé le bilan de son dispositif de sécurisation déployé à l’occasion de la 132e…
Jaxaay : Un homme arrêté après une tentative de vol dans un multiservice
Le Commissariat d'arrondissement de Jaxaay a déféré au parquet un individu poursuivi pour une tentative…
Justice : Dar Al Istiqaamah soumet plusieurs doléances au garde des Sceaux
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu ce jeudi 6 août 2026 une délégation…
AIBD SA : l’intersyndicale réclame un dialogue social « sincère »
L'intersyndicale d'AIBD SA et le collège des délégués du personnel montent au créneau. Dans un communiqué…
HLM Biscuiterie : Un homme arrêté pour abattage clandestin d’un mouton
Le Commissariat d'arrondissement des HLM Biscuiterie a interpellé, mardi 4 août 2026, un individu…
Kiiraay : Bara Gaye rejoint la nouvelle formation présidentielle, selon
La dynamique de ralliements autour de Kiiraay-Les Patriotes Républicains se poursuit moins de deux…
Pénurie de sang : Le CNTS alerte sur un niveau de réserves jugé critique
Les réserves de sang au Sénégal ont atteint un niveau particulièrement préoccupant. Selon des…
ONU : Un expert voit dans le vote indicatif un atout pour la candidature de Macky Sall
Le consultant international Souleymane Ndiaye estime que le vote indicatif, étape clé du processus de…
Assemblée nationale : onze textes inscrits à l’ordre du jour de la session extraordinaire
Les députés sont attendus à l'Assemblée nationale lundi prochain à 10 heures pour l'ouverture de la…
Élections locales : Moundiaye Cissé presse l’État de fixer la date du scrutin
Le débat sur la tenue des prochaines élections locales prend de l'ampleur. Le directeur exécutif de l'ONG…
Déclaration de patrimoine : le garde des Sceaux met les assujettis en demeure de se conformer à la…
Après l'annonce par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) de la…
Touba : Convaincue d’avoir été empoisonnée…elle désigne son meurtrier présumé
Ndèye Amy Dione a-t-elle été empoisonnée ? Cette jeune femme (29 ans) en est convaincue. Avant de…
Le Sénégal que nous aimons (Par Mary Teuw Niane)
Il existe un Sénégal plus fort que les circonstances, plus ancien que nos divergences et plus durable que…
France : Un chef présumé de la DZ Mafia interpellé en Algérie
Les autorités algériennes ont interpellé, le 20 juillet dernier, Mehdi Laribi, présenté par la justice…
Babacar Abba Mbaye rejoint le camp du président Diomaye
Ancien membre de Taxawu Sénégal et ex-proche collaborateur de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall,…
Ansoumana Dione reçu par le ministre de la Justice pour plaider la cause des malades mentaux
Le président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux (ASSAMM),…
Déclaration de patrimoine : L’OSIDEA salue la publication prochaine des listes de…
L'Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Économique en Afrique (OSIDEA) a salué la…
AfroBasket U18 féminin : Les Lioncelles s’inclinent lourdement face au Cameroun
Les Lioncelles du Sénégal ont manqué leur entrée en lice à l'AfroBasket U18 féminin 2026, disputé en Côte…
Sangomar : Le gouvernement dément les chiffres avancés sur les revenus pétroliers de l’État
Le ministère de l'Énergie et du Pétrole a apporté des précisions sur les revenus tirés de l'exploitation…
3FPT : Soulèye Kane prend les rênes avec l’ambition d’anticiper les besoins du marché de…
Soulèye Kane a officiellement pris ses fonctions de directeur général du Fonds de financement de la…
Régularisation de séjour : Plusieurs ressortissants étrangers interpellés à Médina
La Police nationale a mené, mardi, une opération de sécurisation à la rue 25×18, dans le quartier de la…
Tribunal : Les trois (3) militants de Pastef condamnés
Les militants de Pastef-Les Patriotes, Mandoumbé Diop alias Lamignou Darou, Magueye Diaw dit Oustaz Thiep…
Nioro du Rip : Néné Diallo annonce sa démission de l’APR
Néné Diallo, conseillère départementale et conseillère consultative des jeunes de la commune de Nioro du…
Élections territoriales : Le maire de Khombole alerte sur les risques d’un report ou d’un couplage…
Le maire de Khombole, Magueye Boye, tire la sonnette d’alarme sur l’incertitude entourant le calendrier…
Guinée : L’armée réaffirme son soutien indéfectible à Mamadi Doumbouya
L'armée guinéenne a réaffirmé son soutien au président Mamadi Doumbouya, quelques heures après un appel…
Université numérique Cheikh Hamidou Kane : les étudiants annoncent une grève illimitée
La Fédération nationale des étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (FNE-UNCHK) a annoncé…
Durée du mandat présidentiel : Déthié Faye appelle à ne pas « se tromper de priorités »
Le président de la CDR Fonk Sa Kaddu, Déthié Faye, s'oppose à l'idée d'une révision de la durée du mandat…
Alioune Tine salue les premières réformes engagées par le ministre de la Justice
Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, a salué les premières initiatives du ministre de la…
Affaire de la fille de Mame Matar Guèye : Le point de presse reporté
Le point de presse annoncé dans le cadre de l'affaire concernant la fille de Mame Matar Guèye,…
Interpol alerte sur l’essor des cyberattaques dopées à l’intelligence artificielle en Afrique
L’intelligence artificielle transforme profondément le paysage de la cybercriminalité en Afrique. Dans sa…
Absences après le Magal : Mamadou Lamine Dianté répond aux critiques
Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine…
Interpol alerte sur la montée des escroqueries aux faux ordres de virement
L’Afrique de l’Ouest est devenue la région la plus active du continent en matière d’escroqueries aux faux…
Déclaration de patrimoine : l’OFNAC publiera une première liste des assujettis le 10 août
L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a annoncé qu’il rendra publique, à partir du 10…
Mandat présidentiel : Cheikhou Oumar Sy estime que cinq ans suffisent pour poser les bases du…
Les déclarations d'Arona Coumba Ndoffène Diouf, selon lesquelles aucun chef d'État ne peut développer le…
Lendemain Magal : Dianté sert des demandes d’explication aux absentéistes
La reprise des activités au lendemain du Grand Magal de Touba a été marquée par un fort taux…
Rebeuss : Le ministre de la Justice effectue une visite nocturne surprise
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a effectué, dans la soirée de ce lundi, une…
Incendies en Gironde : Plus de 620 animaux secourus par l’association FUTUR
Une semaine après les violents incendies qui ont ravagé une partie de la Gironde, l’association FUTUR…
Sénégal : Une opposition politique classique étouffée en panne d’idées (Nicolas Bassene)
L’histoire politique du Sénégal a été marquée par le dynamisme de son opposition avec des propositions…
Malick Gakou appelle les Patriotes à « rester intègres et exemplaires »
L'ancien ministre et responsable de PASTEF – Les Patriotes, Malick Gakou, a lancé un appel aux militants…
Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : L’instruction judiciaire touche à sa fin
L'information judiciaire ouverte dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie entre dans sa phase finale.…
Débat Gadio–ambassadeur de Mauritanie : Cheikh Sidiya Diop appelle à « comprendre le débat »
Le secrétaire général de la Ligue des Masses, Cheikh Sidiya Diop, a réagi aux échanges entre l'ancien…