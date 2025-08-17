Ivre…un conducteur tue un enfant de 6 ans devant son père

Le drame s’est produit mercredi soir à Méru, dans l’Oise. Vers 20H00, un enfant de 6 ans marchait avec son père au niveau du rond-point de la Manufacture, près de chez eux, lorsqu’il a été percuté par une voiture.

La victime a été transportée par hélicoptère à l’hôpital d’Amiens où elle est décédée le lendemain des suites de ses blessures. Le conducteur du véhicule a été interpellé et placé en garde à vue.

L’homme, âgé de 38 ans, roulait à très vive allure et à contre sens sur le rond-point. Le test d’alcoolémie a révélé qu’il avait 1,28 g d’alcool par litre d’air expiré, soit plus de deux fois le taux limite autorisé de 0,50 g.

Le suspect devrait être mis en examen pour homicide routier et son placement en détention provisoire a été requis.

