Dakar : la SU démantèle un réseau de trafic de migrants et de faux visas

Un individu a été déféré au parquet après le démantèlement d’un réseau spécialisé dans la fabrication et la vente de fausses lettres d’approbation de visas destinées à faciliter l’entrée irrégulière de ressortissants étrangers au Sénégal.

La Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar a procédé au démantèlement d’un réseau présumé de trafic de migrants et de falsification de documents administratifs opérant entre le Sénégal et l’étranger. Un ressortissant sénégalais, présenté comme le principal relais local du réseau, a été déféré au parquet pour trafic de migrants, faux et usage de faux ainsi que complicité.

L’opération est partie de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’une organisation structurée spécialisée dans la confection et la commercialisation de fausses lettres d’approbation de visas d’entrée et de court séjour au Sénégal. Les investigations menées par les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité (BLC) ont permis d’identifier puis d’interpeller le suspect.

Au cours de son audition, le mis en cause a reconnu les faits et décrit le fonctionnement du réseau. Selon ses déclarations, un complice basé en Chine se chargeait de produire de faux documents administratifs en modifiant d’anciennes lettres officielles afin de leur donner une apparence authentique.

Le suspect arrêté au Sénégal jouait, quant à lui, un rôle logistique. Il assurait l’accueil des clients à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), leur hébergement ainsi que leur accompagnement sur le territoire national. Les services proposés étaient facturés entre 25 000 et 30 000 francs CFA par document.

Face aux enquêteurs, il a affirmé avoir auparavant exercé dans des démarches administratives légales avant de basculer dans l’illégalité. Il explique cette reconversion par le durcissement des conditions d’obtention de certains visas et documents administratifs à la suite des réformes intervenues récemment dans le pays.

Les enquêteurs estiment toutefois que le réseau avait pleinement conscience du caractère frauduleux des documents utilisés pour faciliter l’entrée et le séjour irrégulier de ressortissants étrangers au Sénégal.

À l’issue de sa garde à vue, le suspect a été présenté devant le Procureur de la République. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices au Sénégal et de remonter les ramifications internationales de ce réseau de fraude documentaire et de trafic de migrants.