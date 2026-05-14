Burkina Faso : Disparition d’Apollinaire Compaoré, figure majeure du patronat

Le monde des affaires burkinabè est en deuil. L’opérateur économique burkinabè Apollinaire Compaoré est décédé ce jeudi 14 mai 2026, jour de l’Ascension, à l’âge de 72 ans. L’annonce de sa disparition a été faite par la Confédération Générale des Entreprises du Faso (COGEF), suscitant une vive émotion au sein du patronat national et dans plusieurs pays de la sous-région.

Né le 19 juillet 1953 à Koassa, dans la province du Bazèga, Apollinaire Compaoré était considéré comme l’un des plus influents capitaines d’industrie du Burkina Faso. Parti de conditions modestes, il avait construit au fil des décennies un vaste empire économique, devenant une référence de l’entrepreneuriat africain.

Sa disparition serait survenue de manière soudaine, même si les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été précisées officiellement. Dans un message publié après l’annonce de son décès, le président de la COGEF, Idrissa Nassa, a salué la mémoire d’un homme engagé pour le développement du secteur privé burkinabè et la promotion de l’entreprise nationale.

Ancien président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) en 2018 et ancien vice-président de la Chambre de commerce à plusieurs reprises, Apollinaire Compaoré a marqué durablement le paysage économique du pays. Son parcours, souvent cité comme un modèle de réussite, avait commencé dans les petits commerces de rue avant de prendre une dimension régionale.

À travers le groupe Planor Afrique, il dirigeait un ensemble de sociétés actives dans des domaines stratégiques comme la banque, les télécommunications, les assurances, la microfinance, le transport et la logistique. Ses entreprises étaient implantées au Burkina Faso, mais aussi au Mali et en Côte d’Ivoire. Parmi les structures les plus connues figurent Wendkuni Bank International, Telecel Faso, Faso Crédit ou encore UAB Assurances.

Visionnaire et ambitieux, il avait multiplié les investissements ces dernières années afin de renforcer la présence du groupe dans les secteurs innovants. Le lancement du service Mobile Money de Telecel Faso en 2024 avait notamment illustré sa volonté d’adapter ses activités aux nouvelles dynamiques technologiques du continent.

Au-delà de ses succès économiques, Apollinaire Compaoré était également apprécié pour sa discrétion, son humilité et ses actions de solidarité. Plusieurs distinctions honorifiques avaient récompensé son engagement en faveur du développement économique national. Il avait notamment été élevé au rang de Grand Officier de l’Ordre de l’Étalon en 2019, après avoir été fait Commandeur de l’Ordre national burkinabè quelques années plus tôt.

Avec la disparition d’Apollinaire Compaoré, le Burkina Faso perd l’un de ses entrepreneurs les plus emblématiques, dont le parcours continuera d’inspirer de nombreuses générations d’hommes et de femmes d’affaires africains.