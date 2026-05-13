Bassirou Dieng : «le Chef de l’Etat vient encore de démontrer son attachement à un Sénégal pour tous… »

Le dialogue de l’unité nationale

Très attaché au dialogue, à la consolidation de la démocratie, à l’unité nationale et à la paix, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye recevra en audience plusieurs personnalités et représentants des forces vives de la Nation du 21 au 31 mai 2026.

Avec ce format spécial imposé par la fête de la Tabaski qui sera célébrée ce 28 Mai s’il plait à Dieu, le Chef de l’Etat vient encore de démontrer son attachement à un Sénégal pour Tous et un Sénégal de Tous. Un Sénégal où toutes les parties prenantes peuvent se discuter dans le respect et la considération.

Merci à vous Son Excellence Monsieur le Président de la République pour votre leadership et votre sens des responsabilités. Dialoguons car ce pays a besoin d’être dialogué à tout moment et à tout instant pour être développé.

Bassirou DIENG, Coordonnateur national de la Cellule Média de la Coalition Diomaye Président et Coordonnateur départemental Adjoint de la Coalition Diomaye Président de Pikine