Ross Béthio : Il se faisait passer pour un commissaire de police…

La Brigade de Proximité de Ross Béthio a mis fin aux agissements d’un individu qui se faisait passer pour un commissaire de police afin de monnayer ses prétendus services sur l’axe Rosso-Dakar.

C’est dans le cadre des opérations de sécurisation des axes routiers que les gendarmes de Ross Béthio ont interpellé, le mardi 12 mai 2026, un homme d’une cinquantaine d’années, chauffeur de profession et domicilié à Richard Toll.

L’individu a été intercepté sur la Route Nationale 2 (RN2), à hauteur de Ross Béthio, alors qu’il convoyait deux camions chargés de marchandises en provenance d’Algérie, selon des informations exclusives de Seneweb.

Placé sous le commandement de l’adjudant-chef Babou Loum, les éléments de la brigade ont rapidement éveillé les soupçons sur le comportement du mis en cause.

À l’issue du contrôle, les gendarmes ont découvert que le suspect se présentait frauduleusement comme commissaire de police, usant de cette fausse qualité pour escorter illégalement des véhicules de transport de marchandises sur le corridor Rosso-Dakar, et ce, contre rémunération. En sa possession, les enquêteurs ont saisi une fausse carte professionnelle, pièce centrale de sa supercherie.

Le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour établir l’étendue de ses activités et déterminer si d’autres convois ont bénéficié de cette escorte illégale.

Source : Seneweb