Thierno Lô : « Il faut libérer Samuel Sarr… »

LIBÉREZ SAMUEL SARR : LE SÉNÉGAL NE PEUT PAS EMPRISONNER SON ÉLITE

J’ai longtemps choisi le silence sur le dossier Samuel Sarr. Parce qu’en République, il faut écouter la justice avant de parler. Il faut attendre les faits, les preuves, les responsabilités clairement établies avant de condamner un homme. Mais aujourd’hui, je dois parler au nom de ma conscience et de ma conviction républicaine.

Samuel Sarr et moi nous sommes connus autour du Président Abdoulaye Wade et de Serigne Saliou Mbacké, ce grand guide qui a marqué toute une génération par sa sagesse et sa hauteur spirituelle. Nous ne sommes pas des amis intimes. Je ne connais ni son domicile ni lui le mien. Nous nous retrouvions dans les espaces de responsabilité de l’État, notamment autour des Conseils des ministres.

Mais je garde un souvenir précis : celui d’un homme qui maîtrisait profondément son secteur. J’ai eu à accompagner des investisseurs dans son bureau lorsqu’il dirigeait l’énergie. À leur sortie, ils m’avaient dit :

“Il est pertinent, structuré, il sait exactement de quoi il parle.”

Cette phrase m’avait réconforté. Parce que partout où je vais, je défends les compétences sénégalaises. Je refuse que notre pays doute de ses propres fils.

Aujourd’hui, une question me dérange profondément : si Samuel Sarr est coupable, qu’on le juge clairement. Mais si rien ne démontre avec évidence sa faute, pourquoi cette liberté distribuée par étapes ? Bracelet électronique, puis résidence surveillée… quelle est cette étrange gradation de la liberté ? Soit un homme est dangereux pour la société, soit il ne l’est pas.

Je respecte profondément notre justice, nos magistrats, nos avocats, nos huissiers. Mais permettez-moi de dire avec gravité qu’il y a parfois une utilisation excessive de certains dispositifs qui finit par créer un malaise dans l’opinion. Et dans un État sérieux, la justice doit rassurer autant qu’elle sanctionne.

Au-delà de Samuel Sarr, c’est une question nationale qui se pose : que faisons-nous de notre élite technique et économique ?

Le Sénégal entre dans l’ère du pétrole et du gaz. Nous avons besoin d’hommes et de femmes qui connaissent ces secteurs complexes, capables de négocier, structurer, financer, transformer nos ressources et bâtir une véritable souveraineté énergétique.

L’intelligence économique d’un pays ne consiste pas seulement à extraire des ressources pour les exporter. Elle consiste à les transformer localement, créer des emplois, produire de la valeur, satisfaire nos besoins avant de vendre les surplus. Voilà la vraie vision du développement.

Le Président Macky Sall l’avait compris en mettant en place un contenu local, une école des métiers du pétrole, un cadre juridique solide et une stratégie de montée en puissance de nos compétences nationales.

Aucun pays ne se développe sans élite économique forte. Ce sont ces compétences qui investissent, créent des emplois, attirent des financements et permettent à une nation de garder ses richesses au lieu de voir son économie totalement extravertie.

Je ne suis pas ici pour blanchir qui que ce soit. Je ne suis ni juge ni avocat. Je ne cautionne pas non plus certaines pratiques que les proximités avec le pouvoir ont parfois favorisées. Mais je refuse cette logique de destruction systématique des compétences.

Aucune élite au monde n’est parfaite. Mais toutes les grandes nations protègent leurs compétences stratégiques parce qu’elles savent qu’elles sont indispensables à leur développement.

Dans un contexte mondial difficile, avec une économie fragilisée, un secteur privé inquiet, des investisseurs qui doutent et un Sénégal qui donne parfois le sentiment de s’isoler, il devient urgent de privilégier l’intérêt national sur les règlements politiques.

Il faut libérer Samuel Sarr.

Il faut libérer toutes les compétences utiles au pays.

Il faut construire des compromis intelligents au service du Sénégal.

Les investisseurs ne travaillent pas avec des querelles politiques. Ils travaillent avec des compétences, des institutions solides et des hommes capables de porter des projets.

Le Sénégal regorge d’intelligences reconnues à travers le monde. Faisons-leur confiance. Mettons l’intérêt général au-dessus des passions. Cessons de fragiliser ceux qui peuvent créer de la richesse, de l’emploi et de l’espoir.

Le développement ne se décrète pas.

Il se construit avec une élite forte, compétente et respectée.

Thierno Lô

Républicain libre et engagé