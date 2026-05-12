Port du brassard rouge à l’université Alioune Diop de Bambey

La Coordination du SAES de l’Université Alioune Diop de Bambey a lancé un mot d’ordre de port de brassard rouge dans tous les campus de l’université à partir de ce lundi 11 mai 2026. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action destiné à dénoncer plusieurs dysfonctionnements jugés préoccupants au sein de l’institution universitaire.

Réunie en assemblée générale le 22 avril 2026, la Coordination du SAES a principalement évoqué une défaillance dans la gestion interne de l’université ainsi qu’une absence d’infrastructures pédagogiques et administratives.

Selon les responsables syndicaux, cités par Seneweb, ces conditions de travail « déplorables » affectent gravement le fonctionnement de l’université et portent atteinte à la dignité des enseignants-chercheurs ainsi qu’à celle de l’ensemble des acteurs de l’UAD.

Pour la restauration de « la dignité et du prestige » de l’université, la Coordination a établi une série de revendications portant notamment sur l’amélioration de la connectivité internet dans tous les campus et à la maison de l’université, ainsi que sur la communication de la date de démarrage des travaux de maillage de la connectivité.

Le syndicat réclame également un audit des travaux du portail de l’université, estimant que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné et que le résultat final diffère de la maquette initialement présentée.

Parmi les autres exigences figurent une gestion transparente et diligente des passations de marchés, une communication autour du Contrat de performances (CDP), la mise à disposition d’un plan global d’aménagement des infrastructures ainsi qu’une meilleure signalisation des différents services de l’université avec des panneaux d’indication.

Le SAES-UAD demande aussi une solution définitive pour l’allée principale de l’université, actuellement dans un état de délabrement avancé, un plan d’urgence infrastructurel avec la construction de bâtiments pédagogiques et administratives autonomes pour chaque UFR et institut, ainsi que la réfection des bâtiments à risque A et B.

La Coordination exige en outre la finition des chantiers de laboratoires en cours depuis 2015 et une solution pour sécuriser la descente située à l’entrée de l’université.

Dans le cadre de la première phase de son plan d’action, le syndicat appelle l’ensemble de ses militants et militantes à respecter strictement le mot d’ordre de port de brassard rouge et à rester mobilisés pour la suite des actions envisagées.

La Coordination a enfin réaffirmé son attachement à la devise de l’université : « L’Excellence est ma constance et l’Éthique ma vertu », assurant poursuivre son engagement au service des étudiants et de la société sénégalaise.