Un prisonnier Afro-Belge  au camp de Flossenbürg (Par Dr. Pierrette Herzberger-Fofana)

Le 26 avril 2026, j’ai été invitée à participer à la cérémonie officielle marquant le 81ᵉ anniversaire de la libération du Mémorial du camp de concentration de Flossenbürg.

Cette invitation, adressée par le directeur du mémorial, faisait suite à nos échanges épistolaires autour d’une figure encore largement méconnue : Fernand van Horen.

Fernand van Horen (1909-2005) :une mémoire invisibilisée

Fernand van Horen est né à Djoko-Punda dans le Kasai à 1500 kms de Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC) .Après le décès de son père belge, il est arraché très jeune à l’affection de sa mère Congolaise et envoyé en Belgique. Il fait ses humanités à Bruxelles. Pendant l’occupation de la Belgique par la Wehrmacht, l’armée nazie, il s’engage dans les réseaux de la Résistance à Bruxelles. Il est arrêté par la Gestapo et déporté à Flossenbürg, en Allemagne. Fernand van Horen , dit „Horn“ est connu en Belgique en tant que dessinateur et caricaturiste, mais son acte héroique en tant que résistant est quasiment passé sous silence. Or , ses dessins lui ont sauvé au camp de Flossenbürg.

La visite du mémorial de Flossenburg m’a profondément marquée. J’ai parcouru les espaces d’exposition retraçant l’arrivée des détenus, les conditions de détention, la salle où ils deshabiller pour mettre l’uniforme du camp .J’ai lu l’histoire des plus de 84 000 prisonniers venus de 30 pays d’Europe. Bien que l’exposition permanent au Mémorial de Flossenbürg présente deux de ses dessins, son identité complète était inconnue. Jusqu’à récemment, le mémorial ignorait totalement qu’il était Afro-Belge.

Dans un courrier du 24 avril 2026, le directeur m’écrivait :

« Le fait que Fernand van Horen était Afro-Belge nous était totalement inconnu jusqu’à ce jour. »

Ce constat m’a profondément interpellée. Comment une telle information a-t-elle pu rester invisible si longtemps ? Mais cette mémoire reste incomplète.

Ni la délégation belge, ni l’ association belge d’anciens prisonniers présentes, ni les représentants consulaires n’avaient connaissance de cette dimension de l’histoire de van Horen. Ce silence est révélateur.

Il souligne l’urgence d’élargir notre compréhension de l’histoire européenne pour y inclure pleinement les parcours des personnes d’ascendance africaine. Une coopération avec le mémorial est désormais envisagée afin de mieux documenter ces histoires.

La cérémonie, présidée par les autorités bavaroises, a rassemblé survivants, délégations internationales et représentants institutionnels.

Le témoignage d’un survivant centenaire a rappelé avec force l’importance du devoir de mémoire.

À l’heure où l’Union européenne s’inscrit dans la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, il est essentiel de reconnaître ces trajectoires.

Car une mémoire qui oublie une partie de ses victimes n’est pas une mémoire complète.

Une réhabilitation à travers un acte mémoriel

Nous pouvons désormais espérer que la Belgique rendra hommage à Fernand van Horen, par exemple en donnant son nom à une rue ou à travers un pavé mémoriel ou bien même en apposant une plaque commémorative à un lieu à Bruxelles lié à sa vie.

Une telle reconnaissance devrait également s’étendre à d’autres figures, telles que Jean Johny Vosté, détenu à Dachau ou Augusta Chiwy. ”L’ange de Bastogne” qui a secouru les troupes alliées en Belgique. Tous les trois sont des métis belges de mère Congolaise.

La République démocratique du Congo devrait aussi leur rendre hommage avec une stèle à leur lieu de naissance pour commémorer leurs deux fils et le Burundi à leur fille Augusta Chiwy. Tous les trois sont aujourd’hui entrés de plain pied dans l’histoire . Van Horen est resté attaché à son lieu de naissance, il signait ces articles parfois du nom de “Djoko” en référence à sa ville natale.

Nous souhations que tous les pays africains concernés rendent hommage aux victimes du nazisme celles qui ont péri dans les camps, celles qui ont survévu. Tous ont libéré l’Europe du joug des nazis: des “Tirailleurs Sénégalais” aux résistants et résistantes anonymes.

Reconnaître ces trois héros de l’ombre et au-delà toutes les autres victimes d‘ascendance africaine, ne relève pas seulement de la justice historique. Un tel geste contribuerait à renforcer les objectifs de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2024–2034), proclamée par les Nations Unies.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana est une ancienne députée européenne (2019-2024) qui milite en faveur de la lutte contre le racisme, de la politique de la mémoire et de la visibilité des personnes d’origine africaine en Europe