Burkina Faso : le gouvernement suspend l’exportation du bétail

Le gouvernement burkinabè a annoncé, ce lundi 11 mai 2026, la suspension de l’exportation du bétail sur l’ensemble du territoire. La décision, officialisée par un communiqué conjoint signé par les ministères du Commerce, des Ressources animales et halieutiques ainsi que de l’Économie et des Finances, vise à garantir l’approvisionnement du marché intérieur.

Selon le communiqué, l’exportation est suspendue « jusqu’à nouvel ordre », et la délivrance des Autorisations spéciales d’exportation (ASE) est immédiatement interrompue. Toutefois, les opérateurs disposant d’ASE encore valides bénéficient d’un délai d’une semaine pour finaliser leurs opérations.

Les autorités appellent au patriotisme des acteurs de la filière et à la vigilance des services techniques de l’État, notamment les agents de contrôle aux frontières et les forces de sécurité, afin d’assurer l’application stricte de la mesure. Elles avertissent que tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Cette suspension, qui intervient dans un contexte de forte demande intérieure, traduit la volonté du gouvernement de sécuriser l’accès au bétail pour les consommateurs burkinabè et de prévenir toute tension sur le marché national.