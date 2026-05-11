Aïssata Tall Sall : « La France n’est plus ce qu’elle était en Afrique »

Mais renoncer à une certaine forme de partenariat avec la France ne signifie pas, selon elle, tourner le dos à Paris. Sur le terrain économique notamment, elle estime que la France conserve un rôle à jouer, non plus comme puissance tutélaire, mais comme interlocuteur de poids capable de faire entendre la voix des économies africaines au sein de l’OCDE et du G7. Des économies qui peinent à accéder aux financements nécessaires à leur développement, et pour lesquelles un allègement des règles internationales serait décisif. Sur les questions climatiques, sanitaires ou sécuritaires, la France pourrait selon elle jouer ce rôle de messager et de facilitateur, à condition d’accepter un rapport désormais horizontal.

La question sécuritaire est peut-être celle qui cristallise le mieux les ambivalences de ce moment. Aïssata Tall Sall récuse le terme de « chasser » pour décrire le départ des militaires français du Sénégal, qu’elle juge caricatural. Mais elle ne minimise pas pour autant la gravité des menaces qui pèsent sur la sous-région, particulièrement pour le Sénégal, pays frontalier du Mali.

Ce qu’elle appelle de ses vœux, c’est un changement de paradigme : non plus des bases militaires étrangères dont la fonction réelle est, dit-elle, souvent davantage de garantir la stabilité des régimes que de protéger les populations, mais une coopération fondée sur le renseignement, discrète et efficace, qui permette d’anticiper les menaces plutôt que de réagir après les faits.

C’est dans cette logique qu’elle dit ne pas être surprise de voir le président Bassirou Diomaye Faye, pourtant figure de l’émancipation vis-à-vis de Paris, participer à ce sommet Afrique-France. Pour elle, il n’y a là aucune contradiction. Et pour illustrer son propos, elle convoque une anecdote personnelle, vécue lors du sommet Russie-Afrique auquel elle avait participé en tant que ministre, aux côtés du président Macky Sall. Ce qu’elle y a observé l’a profondément marquée : au-delà des discours politiques et des accords économiques, c’est le patriarche de l’Église orthodoxe russe, Cyrille, qui l’a le plus frappée. S’adressant directement aux délégués africains, il leur a vanté des valeurs communes et annoncé l’implantation d’églises orthodoxes à travers le continent. Elle a compris ce jour-là que l’influence russe en Afrique est multiforme. Pas seulement sur la politique, l’économique, et la dimension militaire, mais aussi culturelle et religieuse car, constituant un projet de long terme, méthodiquement conduit.

Aïssata Tall Sall ne prône ni rupture avec la Russie ni retour à la dépendance envers l’Occident. Elle défend une ligne de crête : celle d’un Sénégal et d’une Afrique capables d’entretenir des relations avec tous, sans exclusive, tout en préservant l’ancrage dans les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui constituent, selon elle, le socle de la relation historique avec la France et l’Occident. C’est en ce sens, conclut-elle, que la présence du président Diomaye à Nairobi prend tout son sens : non pas comme un reniement, mais comme l’expression d’une souveraineté pleinement assumée.