Trésor public : Des perturbations signalées dans les systèmes d’information de…

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor annonce des mesures conservatoires pour assurer la continuité des services

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a annoncé qu’un incident technique affecte une partie de ses systèmes d’information depuis le dimanche 10 mai 2026. L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé par le Directeur général, Amadou Tidiane Gaye.

Dans sa note officielle, la structure relevant du Ministère des Finances et du Budget indique que des dispositions immédiates ont été prises dès la détection du dysfonctionnement. « Des mesures conservatoires ont été prises conformément à son plan de continuité d’activité », précise le communiqué.

Même si la nature exacte de l’incident n’a pas été détaillée, cette situation pourrait entraîner des perturbations temporaires dans certains services administratifs et financiers liés au Trésor public. Les autorités n’ont, pour l’instant, donné aucune indication sur l’ampleur des impacts ni sur les délais nécessaires à un retour complet à la normale.

Face à cette situation, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a tenu à rassurer les usagers. Elle remercie également les citoyens et partenaires pour leur « compréhension et leur patience » durant cette période de gestion technique.