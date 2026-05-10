Nairobi : La France acte la fin du « pré carré » en Afrique francophone

Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce dimanche 10 mai 2026 à Nairobi pour l’ouverture du premier sommet Afrique‑France organisé dans un pays anglophone. Accueilli par son homologue kényan William Ruto, il a affirmé que l’ère du « pré carré » en Afrique francophone était désormais « terminée ». Ce déplacement, entamé en Égypte, s’inscrit dans une tournée africaine visant à diversifier les partenariats de Paris, alors que les relations avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger restent rompues.

Baptisé « Africa Forward », le sommet réunit près de 35 chefs d’État et de gouvernement autour des enjeux économiques et de l’investissement privé. Parmi les participants figurent notamment les présidents du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a reconnu les tensions persistantes avec les régimes sahéliens, critiquant la junte malienne, tout en mettant en avant le choix du Kenya comme symbole d’une « relation refondée » fondée sur des intérêts mutuels.

Sur le plan commercial, la coopération franco‑kényane connaît une progression notable : le nombre d’entreprises françaises présentes à Nairobi est passé de 30 à 140 en quinze ans. Dès l’ouverture du sommet, l’armateur CMA CGM a signé un partenariat stratégique de 700 millions d’euros avec le gouvernement kényan pour développer des infrastructures logistiques. Des géants comme TotalEnergies, Accor et Danone sont également présents pour finaliser des engagements d’investissements de plusieurs milliards d’euros.

Au‑delà des contrats bilatéraux, les discussions portent sur la réforme de l’architecture financière internationale afin de mobiliser davantage de capitaux privés pour le développement du continent. William Ruto, devenu un interlocuteur privilégié de Paris sur ces dossiers, participera au prochain sommet du G7 en juin à Évian, sur invitation d’Emmanuel Macron. La tournée présidentielle française se poursuivra jusqu’à mercredi en Éthiopie.