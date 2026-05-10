Séquestration et complicité de viol : une mère déférée au parquet

Le poste de police de Wakhinane Nimzatt a déféré au parquet une femme impliquée dans une affaire de séquestration de mineures et de complicité de viol.

L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée par une dame, inquiète de la disparition de ses deux nièces âgées de 14 et 13 ans. Les adolescentes avaient quitté le domicile familial le dimanche 3 mai 2026 pour se rendre à Yeumbeul Asecna afin de se faire tresser. Depuis, la famille était restée sans nouvelles, malgré les recherches entreprises.

Dans l’après-midi, la plaignante a appris que les jeunes filles se trouvaient dans une maison située au marché Khelcom. Sur place, elle a rencontré la mère du suspect, qui a affirmé avoir chassé les deux mineures dans la matinée. Soupçonnant une dissimulation, la tante s’est rendue au poste de police pour déposer plainte.

Une descente des éléments de la brigade de recherches n’a pas permis d’interpeller le principal suspect, celui-ci étant en fuite. Lors d’une seconde audition, les victimes ont confirmé avoir subi des relations sexuelles avec le mis en cause durant leur séjour au domicile.

Si le suspect reste introuvable, sa mère a été présentée au parquet pour séquestration de mineures et complicité de viol. L’enquête se poursuit afin de retrouver le fugitif et de faire toute la lumière sur cette affaire.