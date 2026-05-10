Société

Trafic de cocaïne : cinq (5) Nigérians interpellés par le Groupe de Lutte Anti-Drogue

Par Xibaaru
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Dans le cadre de son plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a procédé à l’interpellation de cinq individus de nationalité nigériane, impliqués dans un réseau international de cocaïne.

Selon les autorités, l’exploitation d’un renseignement a permis de mettre au jour une organisation criminelle active dans plusieurs zones de Dakar, notamment Grand Yoff, Mamelles, Ngor et Almadies. L’opération menée par les éléments du GLAD a abouti à l’identification et à l’arrestation des suspects, ainsi qu’à la saisie de 81 grammes de cocaïne, d’un lot de passeports nigérians, de cartouches d’imprimante, de cachets vierges et d’étiquettes de marque HP.

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