Tabaski 2026 : les besoins nationaux estimés à 900 000 moutons

À trois semaines de la fête de la Tabaski, les autorités affichent leur confiance quant à la disponibilité des moutons, tout en affirmant leur volonté de transformer durablement la gestion du secteur de l’élevage. Le vendredi 8 mai 2026, lors du Conseil interministériel tenu au Building administratif Mamadou Dia, les besoins nationaux ont été précisés.

Le directeur de l’élevage, Mamadou Diagne, a indiqué qu’au 6 mai 2026, le Sénégal comptait déjà 390 350 moutons répartis dans les foirails et points de vente du pays, un chiffre proche de celui enregistré à la même période en 2025 (393 135 têtes). Ce volume représente 43,37 % des besoins nationaux, estimés à 900 000 moutons pour la Tabaski de cette année.

L’approvisionnement repose en grande partie sur les importations, en forte progression par rapport à l’année précédente. 163 067 moutons ont déjà été importés, contre 117 742 en 2025, soit près de 45 000 têtes supplémentaires. Le Mali contribue à hauteur de 39 405 moutons, soit 24,16 % des importations, via les postes frontaliers de Kidira et Moussala.

La Mauritanie demeure le principal fournisseur, avec 123 662 moutons, représentant 75,84 % des importations. La région de Saint-Louis concentre l’essentiel des arrivées, avec plus de 105 000 têtes recensées.