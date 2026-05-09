Assemblée nationale : Echanges houleux entre deux députés de la majorité

La séance consacrée à la seconde lecture de la loi modifiant le Code électoral, ce samedi 9 mai 2026, a été marquée par un vif accrochage entre les députés Abdou Akhad Ndiaye et Cheikh Bara Ndiaye, révélant les tensions qui traversent la majorité parlementaire.

Cheikh Bara Ndiaye a salué le « courage » de la ministre Marie Rose Khady Faye, qu’il estime avoir pris position dans ce débat. Une intervention qui a immédiatement suscité la réaction d’Abdou Akhad Ndiaye, lequel a rappelé qu’un membre du gouvernement devait avant tout adopter une posture républicaine.

Dans une atmosphère agitée, ponctuée d’interruptions, le député de Pastef a fini par répondre directement à son collègue : « L’indiscipline ne sert à rien », a-t-il lancé, avant d’ajouter qu’il n’avait besoin d’aucun « combat par procuration » pour défendre ses positions.

Affirmant son indépendance, Abdou Akhad Ndiaye a insisté : « Je ne compte ni sur Sonko ni sur Diomaye pour gagner quoi que ce soit. Je préfère ma liberté de ton et de pensée ». Une déclaration qui a provoqué de nouvelles réactions dans l’hémicycle, certains députés de la majorité tentant de l’empêcher de poursuivre son intervention.

Cet épisode illustre les sensibilités et divergences qui traversent actuellement la majorité, entre partisans d’une ligne de fermeté et ceux qui revendiquent davantage de liberté d’expression et d’autonomie politique, dans un contexte de réforme électorale hautement stratégique.