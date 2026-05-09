Une femme de 47 ans brûlée vive…son mari placé en garde à vue

Les faits se sont déroulés vendredi soir à Nantes, en Loire-Atlantique.

Vers 21H00, une violente dispute conjugale a éclaté. L’homme, âgé de 47 ans, a cassé des objets et a menacé son épouse de brûler leur maison avec un bidon d’essence.

La femme, âgée de 46 ans, s’en serait emparée et serait aspergée d’essence. Les trois enfants du couple, tous âgés de moins de 15 ans, se trouvaient sur place au moment des faits.

La mère de famille a été transportée au CHU de Nantes. Elle est brûlée sur environ un tiers du corps. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Son mari aurait quant à lui été légèrement brûlé aux mains. Il a également été transporté à l’hôpital, avant d’en ressortir rapidement.

L’homme a ensuite été placé en garde à vue.

Le couple était en cours de séparation mais l’homme était revenu vivre dans le logement temporairement.

Source : F D