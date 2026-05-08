Assemblée nationale : La loi sur les députés absentéistes adoptée

L’Assemblée nationale a adopté, ce vendredi 8 mai 2026, la proposition de loi n°10/2026 portant modification de l’article 118 du règlement intérieur relatif au régime des absences des députés. Le texte, porté par Mohamed Ayib Salim Daffé et Aïssata Tall, vise à renforcer la discipline parlementaire et à lutter contre l’absentéisme au sein de l’hémicycle.

À l’issue du vote, 165 députés étaient inscrits ; 132 ont pris part au scrutin, dont 28 par procuration ; 127 députés ont voté pour, dont 28 procurations ; 3 députés ont voté contre.

Le texte a ainsi été adopté avec 96,21 % de voix favorables contre 2,27 % de votes défavorables.

La réforme introduit notamment un système de constatation des absences, des sanctions graduées, des excuses légitimes encadrées ainsi qu’une procédure contradictoire avant toute sanction.

Le texte prévoit également des mesures pouvant aller jusqu’à la « démission d’office » en cas d’absences répétées et injustifiées, une disposition qui a suscité de vifs débats en plénière.