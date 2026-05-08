Mission de l’Union africaine : Me Madické Niang en première ligne à São Tomé-et-Príncipe

Désigné par l’Union africaine comme chef de délégation dans le cadre de la Mission d’évaluation des besoins et des mesures préélectorales en République Démocratique de São Tomé-et-Príncipe, Me Madické Niang a conduit, du 26 avril au 2 mai 2026, une mission de haut niveau aux côtés de diplomates et experts internationaux.

Cette mission s’inscrit dans l’accompagnement des processus démocratiques sur le continent et visait à apprécier l’état de préparation de l’élection présidentielle prévue le 19 juillet 2026. Les travaux ont porté sur les mécanismes nécessaires à l’organisation d’un scrutin libre, transparent et crédible.

Durant son séjour, Me Niang a rencontré les plus hautes autorités du pays, dont le Président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants du Parlement et des acteurs institutionnels et politiques. Des échanges ont également eu lieu avec la Commission électorale nationale, la Délégation de l’Union européenne, les Nations Unies, le PNUD, les partis politiques et le Conseil supérieur de la presse.

Dans son communiqué, l’ancien ministre sénégalais a exprimé sa gratitude au Président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et au Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, Bankolé Adeoye, pour la confiance placée en lui. Il a salué l’engagement constant de l’Union africaine en faveur de la paix et de la démocratie, réaffirmant sa disponibilité à servir les idéaux d’intégration et de solidarité africaine.

Me Madické Niang a également adressé ses remerciements aux autorités sénégalaises, au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, ainsi qu’au peuple sénégalais pour leur soutien et leurs prières tout au long de cette mission.