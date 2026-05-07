Victoire des Lionceaux en préparation de la CAN U17

Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans, l’équipe du Sénégal a pris le dessus sur la Tunisie lors d’un match amical disputé au stade municipal de Hammam Lif. Les Lionceaux se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Cheikh Omar Sy.

Sous la houlette du sélectionneur Lamine Sané, les jeunes Sénégalais poursuivront désormais leur préparation au Maroc, où ils entreront en compétition le 14 mai face à l’Afrique du Sud. Logés dans le groupe D, ils devront affronter également l’Algérie et le Ghana.

La CAN U17 se déroulera du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc, avec des poules relevées comprenant notamment le tenant du titre marocain dans le groupe A, et des sélections comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Mali ou encore la Tanzanie réparties dans les autres groupes.