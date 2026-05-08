Interpellation de 35 candidats à l’émigration clandestine à Keur Ayib

Le Commissariat spécial de Keur Ayib a procédé, le 6 mai 2026, à l’interpellation de trente-cinq candidats à l’émigration clandestine. La moyenne d’âge de ce groupe est de 29 ans.

Selon les autorités, les personnes arrêtées se répartissent comme suit : vingt-cinq ressortissants maliens, six sénégalais, trois guinéens et un burkinabé. Originaires principalement des régions de Dakar et de Thiès, ils projetaient de rejoindre Brikama, en Gambie, point de départ prévu pour rallier les côtes espagnoles à bord d’une embarcation de fortune.

L’autorité judiciaire a été immédiatement informée et une enquête a été ouverte. Celle-ci est menée en étroite collaboration avec l’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de Karang. L’objectif est de démanteler le réseau criminel à l’origine de ce trafic et de mettre fin aux activités de ses organisateurs.