L’APR face au défi de la survie…la cohésion ou l’implosion ! 

L’Alliance pour la République (APR) traverse une phase de turbulences internes qui interroge sa capacité de résilience en tant que principale force d’opposition. Depuis la perte du pouvoir en mars 2024, les voix s’élèvent au sein de l’ancien parti présidentiel pour réclamer une profonde mutation structurelle. Cette agitation, marquée par des sorties médiatiques contradictoires, expose une fragilité organisationnelle qui pourrait s’avérer préjudiciable à l’approche des prochaines échéances électorales.

La récente prise de parole de Thérèse Faye Diouf, ancienne ministre et figure du parti, illustre l’ampleur du malaise. En dénonçant publiquement une gestion qu’elle qualifie d’« élitiste » et de déconnectée des réalités du terrain, elle pose le débat de la démocratie interne. Si elle réaffirme son ancrage au sein de la formation de Macky Sall, ses critiques sur l’absence d’une stratégie claire pour l’horizon 2029 révèlent une attente pressante de renouvellement des méthodes de gouvernance partisane.

En réponse, Oumar Sow porte la contradiction. Il accuse les voix dissidentes de fragiliser l’unité du bloc. Ce duel par presse interposée met en lumière une fracture entre la nécessité de loyauté envers le chef historique et l’exigence de restructuration portée par une partie de la base. Ces querelles intestines, loin d’être de simples échanges d’opinions, risquent de brouiller le message politique de l’APR auprès de ses militants.

Sur le plan stratégique, le parti semble souffrir d’un manque de lisibilité. L’absence de certains responsables lors des mobilisations et l’incertitude entourant le leadership futur créent un vide que les adversaires politiques pourraient exploiter. Comme l’ont souligné plusieurs observateurs, un parti de masse ne peut maintenir sa cohésion dans un état de « clair-obscur » permanent, au risque de voir ses cadres locaux céder à la tentation du repositionnement individuel.

Face à cette situation, l’enjeu de la survie politique de l’APR réside désormais dans sa capacité à faire bloc. Le paysage politique sénégalais est aujourd’hui dominé par le Pastef et la coalition Diomaye, des entités caractérisées par une discipline de fer et une occupation méthodique de l’espace public. Pour exister face à ce rouleau compresseur, la famille « marron-beige » doit impérativement transformer ses contradictions internes en force de proposition constructive.

L’histoire politique du Sénégal enseigne que les grandes formations issues du pouvoir s’étiolent souvent lorsqu’elles ne parviennent pas à gérer leurs transitions internes. La multiplication des centres de décision et l’absence de consensus sur la marche à suivre sont autant de facteurs de déstabilisation. Sans une instance de régulation capable de vider les contentieux en interne, le parti s’expose à une érosion lente mais certaine de son capital électoral.

Il apparaît donc urgent pour l’APR de restaurer un dialogue sincère entre ses différentes composantes. La valorisation des compétences, notamment chez les jeunes cadres et les élus locaux, est un levier essentiel pour redonner de l’espoir à une base militante en quête de repères. L’unité ne doit pas être un simple slogan de façade, mais le résultat d’une réorganisation inclusive qui accepte la critique comme un outil de progression et non comme une trahison.

La crédibilité de l’opposition dépend en grande partie de la solidité de son pilier principal. Si l’APR continue d’offrir le spectacle de ses divisions, elle pourrait perdre sa fonction de contre-pouvoir efficace. Dans un contexte où les attentes des citoyens sont fortes, la capacité à proposer une alternative sérieuse passe par une discipline partisane rigoureuse et une vision partagée des défis futurs du pays.

Le parti de Macky Sall se trouve à la croisée des chemins. Les joutes verbales actuelles doivent rapidement céder la place à une réflexion doctrinale et organisationnelle profonde. Seule une Alliance pour la République soudée et réconciliée avec ses principes fondateurs pourra prétendre jouer les premiers rôles lors des scrutins à venir, garantissant ainsi un équilibre démocratique nécessaire à la vitalité de la nation.

La rédaction de Xibaaru