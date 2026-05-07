Pikine : Mort d’un ouvrier dans un chantier…une enquête ouverte

Un drame s’est produit le 06 mai 2026, vers 18 heures, sur un chantier de construction situé à Pikine Dominique. Un ouvrier a perdu la vie après avoir été mortellement atteint à la tête par un monte-charge qui s’est décroché.

C’est F.Sambou, technicien et responsable du chantier, qui a alerté le commissariat d’arrondissement de Pikine. Transportés sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que l’accident s’est produit dans un immeuble en construction de type R+3. La victime, Mamadou Dia, âgé d’environ 30 ans, a été retrouvée sans vie au rez-de-chaussée, à proximité du monte-charge, présentant une grave blessure crânienne.

Selon les témoignages recueillis, la victime, en compagnie de M.S.Barry et A. Bâ, procédait au chargement de bidons d’eau dans le monte-charge destiné à être acheminé au troisième étage. C’est à ce moment qu’Amadou Diallo, se trouvant à l’étage supérieur, a actionné le dispositif. En cours de montée, le crochet de l’appareil s’est brusquement détaché, entraînant la chute du monte-charge qui a mortellement atteint Mamadou Dia à la tête.

Les sapeurs-pompiers, alertés, ont évacué le corps à l’hôpital Dalal Jamm. Les ouvriers présents ainsi que le responsable du chantier ont été conduits au commissariat pour audition. Informé des faits, le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a ordonné leur placement en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui selon des sources de Seneweb. Une enquête est ouverte.

Source : Seneweb