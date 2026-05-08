93e arrestation dans l’affaire Pape Cheikh Diallo

En exécutant une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a enregistré, hier jeudi, sa 93e arrestation.

Selon des informations exclusives de Seneweb, il s’agit du vigile Ousmane Samb, âgé de 55 ans, préposé à la sécurité d’une école de Point-E.

Divorcé, l’homme aurait reconnu ses ébats sexuels avec un étudiant actuellement en cavale. Il est un sujet passif, « woubi », d’après ses aveux.

D’après les preuves concordantes collectées par les gendarmes, le vigile est impliqué dans le réseau de Pape Cheikh Diallo et consorts. Il a été placé en garde à vue après avis du doyen des juges près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Le procureur Saliou Dicko suit l’évolution du dossier.

Pour rappel, Ousmane Samb est le deuxième vigile arrêté dans une école de Point-E par les gendarmes de la BR de Keur Massar depuis le démantèlement de ce présumé réseau d’homosexuels.

Source : Seneweb