Bébé Diène envoyé en prison…son combat contre Zarco annulé

Le lutteur Bébé Diène devra prendre congé de l’arène. Son combat ficelé contre Zarco, prévu ce dimanche 10 mai 2026, n’aura finalement pas lieu. Selon les informations de Seneweb, le juge d’instruction du deuxième cabinet près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a placé Bébé Diène sous mandat de dépôt.

Il est inculpé pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique et fausse déclaration à l’état civil.

De son vrai nom Amadou Cheikhou Diallo, ressortissant guinéen, il est reproché au lutteur d’avoir utilisé un faux acte de naissance sénégalais établi au nom de Mamadou Thiam afin d’obtenir des documents administratifs et de mener sa carrière dans l’arène.

L’enquête menée par la Sûreté urbaine de Dakar a conduit à la découverte d’un registre parallèle jugé irrégulier au centre d’état civil de Wakhinane-Nimzatt.