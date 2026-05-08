Modification du code électoral : Le président Diomaye Faye exige une seconde lecture

Le Président Bassirou Diomaye Faye a surpris la classe politique en demandant, jeudi 7 avril, une nouvelle délibération de la loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral. Cette initiative intervient après l’adoption du texte par la majorité parlementaire dominée par le Pastef, malgré l’opposition unanime des autres groupes.

Le chef de l’État, qui dit ne pas avoir « compris la décision parlementaire », a invoqué l’article 73 de la Constitution pour soumettre le projet à une seconde lecture.

Selon le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, une confusion s’est glissée lors de la transmission du texte au chef de l’État : la version envoyée ne tenait pas compte des amendements adoptés. Le bureau de l’Assemblée a ensuite corrigé cette « erreur matérielle » en adressant la version définitive.

Malgré ces explications, Bassirou Diomaye Faye a estimé nécessaire de relancer la procédure afin de « lever tout équivoque » et garantir la conformité du texte à la volonté des députés.

Le groupe parlementaire Takku Wallu, conduit par Me Aïssata Tall Sall, avait renoncé à saisir le Conseil constitutionnel, préférant « laisser la majorité face à ses responsabilités ». Quant aux députés non-inscrits, ils n’ont pas réussi à réunir les 17 signatures nécessaires pour contester la loi.

Cette posture de l’opposition, combinée à l’intervention directe du président, accentue la tension entre l’exécutif et le législatif.

Face à cette situation inédite, El Malick Ndiaye a annoncé la convocation du bureau de l’Assemblée nationale dans l’après-midi afin de définir la marche à suivre.