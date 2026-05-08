Nord Sindian : l’armée frappe fort contre les trafics et les groupes armés

Les Forces armées sénégalaises ont intensifié leur présence dans le Nord Sindian, zone frontalière avec la Gambie, à travers l’opération « Elone » menée du 1er au 7 mai 2026. Cette offensive, conduite avec l’appui de la Légion de Gendarmerie de Ziguinchor, a permis de réaliser des saisies et arrestations d’envergure.

Selon des sources sécuritaires, plus de 6 tonnes de chanvre indien ont été interceptées, dont une partie déjà conditionnée et prête à la consommation. La valeur marchande de cette drogue est estimée à plus de 400 millions de francs CFA. Par ailleurs, 14 éléments rebelles ont été arrêtés et plusieurs armes ainsi que divers équipements ont été récupérés. Aucun blessé n’a été signalé dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Le Colonel Cheikh Gueye, Commandant de la Zone militaire n°5, s’est rendu sur le terrain ce jeudi pour constater les résultats et féliciter les troupes. Il a affirmé que l’objectif était de « frapper au cœur de l’économie criminelle dans cette partie du Nord Sindian », saluant une opération qu’il qualifie de réussite. Le haut gradé a également mis en avant la mobilisation humaine et logistique déployée, ainsi que la collaboration étroite avec la Gendarmerie nationale.

Cette opération « Elone » s’inscrit dans la continuité de l’opération « Kalathiaye », menée en mars dernier dans la même zone, et confirme la volonté des autorités de neutraliser les réseaux criminels et les groupes armés qui menacent la stabilité de la région.