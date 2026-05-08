Agression sauvage à Thiaroye : Une femme de 75 ans arrêtée

À 75 ans, K. Sène a été déférée au parquet pour des chefs d’accusation particulièrement graves, notamment « association de malfaiteurs, tentative de meurtre, complicité et vol en réunion avec violences commis la nuit ». Malgré son âge avancé, elle est soupçonnée d’avoir orchestré une violente agression contre un jeune homme de 27 ans.

D’après le récit de Libération, les faits remontent à la nuit du 8 avril, au quartier Saliou Ndir de Thiaroye. La victime, S. Ndiaye, y a été interceptée et sauvagement agressée à coups de briques. Laissé inconscient avec de graves blessures à la tête, le jeune homme a ensuite été dépouillé de la somme de 18 000 FCFA, d’un téléphone portable et d’une bague.

L’enquête a révélé que la septuagénaire serait l’instigatrice de cette « opération » de vengeance. Elle reprochait à la victime le vol présumé de deux moutons. Pour solder son compte, K. Ndiaye aurait mobilisé un commando de cinq personnes, dont son propre fils, O. Ndiaye alias « Seikh bi », un repris de justice notoire, ainsi qu’un nommé « Sérère ».

Si K. Sène a été interpellée peu après les faits, ses complices avaient initialement réussi à prendre la fuite. Cependant, la traque s’est poursuivie : le 6 mai dernier, la Brigade de recherches a mis la main sur B. Niang, dit « Sérère » (28 ans). Lors de son audition, ce dernier a tenté de minimiser sa responsabilité en désignant le fils de la septuagénaire comme l’auteur principal des coups, avant d’être placé en garde à vue.

L’enquête se poursuit pour retrouver les autres membres de la bande toujours en cavale, complète la même source.